Дату заседания не назначили

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд зарегистрировал апелляционные жалобы защиты Михаила Хачатуряна, попросившей вернуть на пересмотр обвинительный приговор, согласно которому в первой инстанции мужчина посмертно признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционные жалобы зарегистрированы", - говорится в сообщении. Дата судебного заседания пока не назначена.

Жалоба с аналогичными требованиями признать приговор незаконным, отменить решение и реабилитировать убитого также поступила в апелляционном порядке от родственников Хачатуряна. Ранее после оглашения приговора родная сестра Хачатуряна заявила ТАСС, что в дальнейшем будет добиваться его реабилитации. Адвокаты потерпевших в свою очередь заявляли агентству, что защиту и девушек решение столичного суда устраивает, поэтому они обжаловать его не планируют.

Кроме того, один из адвокатов сестер, которые были признаны потерпевшей стороной по этому делу, отметил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС, что шел с коллегами к этому результату почти шесть с половиной лет, а принятое судом первой инстанции решение говорит о том, что девушки действовали в целях самообороны. Дело в отношении Хачатуряна было прекращено по нереабилитирующим основаниям почти полгода назад.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана невменяемой в момент преступления.