Возгорание не связано с атаками БПЛА

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. Он носит техногенный характер и не связан с атаками БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

"Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер", - написал он.

Спецслужбы уже работают над его устранением, добавил Евраев.