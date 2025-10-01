Пожар на НПЗ в Ярославле локализовали

Площадь возгорания составляет 200 кв. м

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле составляет 200 кв. м, в настоящий момент очаг локализован. Об этом ТАСС сообщили в МЧС по Ярославской области.

"В 09:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 пожар локализован", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что на месте работают 98 специалистов и 32 единицы техники.

Как уточнили в МЧС, пожару присвоен 3-й ранг сложности. "Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России", - отметили в ведомстве.

Ранее глава региона Михаил Евраев сообщил, что пожар не является результатом вражеской атаки беспилотников, он имеет техногенный характер. Минувшей ночью атак БПЛА в регионе зафиксировано не было.