В доме в Мюнхене, где был совершен поджог, обнаружили мины-ловушки

Правоохранители ведут расследование по всем направлениям

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мины-ловушки в доме в Мюнхене, где был совершен поджог.

"В затронутом здании также были обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были привлечены специальные силы. Мы находимся на месте с многочисленным оперативным персоналом", - говорится в заявлении мюнхенской полиции, размещенном в X.

Правоохранители подчеркнули, что в настоящее время ведут расследование по всем направлениям. "Изучаются возможные связи с другими местами в Мюнхене, включая Терезиенвизе (место проведения фестиваля пива "Октоберфест" - прим. ТАСС). По этой причине открытие фестивальной площадки задерживается", - отметили в полиции.

В полиции также отметили, что причиной инцидента стала семейная ссора.