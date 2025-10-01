Реклама на ТАСС
Что известно о стрельбе и взрывах в Мюнхене

06:25
обновлено 08:11
В Мюнхене произошли взрывы, была слышна стрельба, по меньшей мере один человек погиб, сообщает Bild.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрывы произошли в Мюнхене, проводится масштабная операция полиции и пожарных.
  • По сведениям Bild, мужчина, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой.
  • Было также обнаружено тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями.
  • В то же время портал BR24 сообщает, что полиция пока не подтвердила сообщения о выстрелах, смертях или ранениях.
  • Очевидцы утверждают, что на месте происшествия работают десятки полицейских автомобилей, а в воздух поднят вертолет.
  • Полиция Мюнхена сообщила, что на данный момент признаков опасности для населения после сообщения о взрывах нет.
  • В ведомстве добавили, что произошел пожар в жилом доме.
  • Также сгорели два стоящих перед домом автомобиля, они уже потушены.
  • В полиции Мюнхена сообщили, что правоохранители находятся на месте происшествия вместе с сотрудниками пожарной службы.

Погибшие

  • Полиция сообщила о гибели найденного пострадавшего.
  • По ее данным, еще один человек пропал, он не представляет опасности.
  • Газета Bild ранее сообщала, что по меньшей мере один человек погиб.

 

Расследование

  • Полиция сообщила, что причиной поджога жилого дома и стрельбы в Мюнхене стала семейная ссора.
  • Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мины-ловушки в доме, где был совершен поджог.
  • Правоохранители подчеркнули, что в настоящее время ведут расследование по всем направлениям.
  • Изучаются возможные связи с другими местами в Мюнхене, включая Терезиенвизе, где пройдет фестиваль пива "Октоберфест".
  • Открытие фестивальной площадки задерживается из-за инцидента.
 
