Статья

Что известно о стрельбе и взрывах в Мюнхене

Редакция сайта ТАСС

© Roland Freund/ picture alliance via Getty Images

В Мюнхене произошли взрывы, была слышна стрельба, по меньшей мере один человек погиб, сообщает Bild.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрывы произошли в Мюнхене, проводится масштабная операция полиции и пожарных.

По сведениям Bild, мужчина, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой.

Было также обнаружено тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями.

В то же время портал BR24 сообщает, что полиция пока не подтвердила сообщения о выстрелах, смертях или ранениях.

Очевидцы утверждают, что на месте происшествия работают десятки полицейских автомобилей, а в воздух поднят вертолет.

Полиция Мюнхена сообщила, что на данный момент признаков опасности для населения после сообщения о взрывах нет.

В ведомстве добавили, что произошел пожар в жилом доме.

Также сгорели два стоящих перед домом автомобиля, они уже потушены.

В полиции Мюнхена сообщили, что правоохранители находятся на месте происшествия вместе с сотрудниками пожарной службы.

Погибшие

Полиция сообщила о гибели найденного пострадавшего.

По ее данным, еще один человек пропал, он не представляет опасности.

Газета Bild ранее сообщала, что по меньшей мере один человек погиб.

Расследование