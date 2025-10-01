Статья
Что известно о стрельбе и взрывах в Мюнхене
Редакция сайта ТАСС
06:25
обновлено 08:11
В Мюнхене произошли взрывы, была слышна стрельба, по меньшей мере один человек погиб, сообщает Bild.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрывы произошли в Мюнхене, проводится масштабная операция полиции и пожарных.
- По сведениям Bild, мужчина, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой.
- Было также обнаружено тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями.
- В то же время портал BR24 сообщает, что полиция пока не подтвердила сообщения о выстрелах, смертях или ранениях.
- Очевидцы утверждают, что на месте происшествия работают десятки полицейских автомобилей, а в воздух поднят вертолет.
- Полиция Мюнхена сообщила, что на данный момент признаков опасности для населения после сообщения о взрывах нет.
- В ведомстве добавили, что произошел пожар в жилом доме.
- Также сгорели два стоящих перед домом автомобиля, они уже потушены.
- В полиции Мюнхена сообщили, что правоохранители находятся на месте происшествия вместе с сотрудниками пожарной службы.
Погибшие
- Полиция сообщила о гибели найденного пострадавшего.
- По ее данным, еще один человек пропал, он не представляет опасности.
- Газета Bild ранее сообщала, что по меньшей мере один человек погиб.
Расследование
- Полиция сообщила, что причиной поджога жилого дома и стрельбы в Мюнхене стала семейная ссора.
- Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мины-ловушки в доме, где был совершен поджог.
- Правоохранители подчеркнули, что в настоящее время ведут расследование по всем направлениям.
- Изучаются возможные связи с другими местами в Мюнхене, включая Терезиенвизе, где пройдет фестиваль пива "Октоберфест".
- Открытие фестивальной площадки задерживается из-за инцидента.