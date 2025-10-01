Один из задержанных подростков хотел убить учителя

По словам второго, он собирался всех перестрелять

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Один из подростков, задержанных за подготовку массовых убийств, хотел убить учителя биологии, еще один составил списки "достойных". Это следует из видео задержания подростков, распространенного ФСБ.

"Решил убить учителя по биологии", - сказал один из задержанных. По словам второго, он собирался всех перестрелять. Еще один рассказал на видео, что он составил список "тех, кто достоин, и тех, кто не достоин".

Ранее в ФСБ сообщили, что задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавшие совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. По адресам их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур.