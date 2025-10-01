ФСБ показала видео задержания россиян, готовивших массовые убийства и теракт

У них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистскую символику

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 1 октября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео проведения масштабные мероприятия против распространения в интернете идеологии насилия и суицида среди молодежи.

Ранее в ФСБ сообщили, что правоохранители задержали пятерых россиян, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также троих подростков в Челябинской области, планировавших теракт на объекте транспортной инфраструктуры. У них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистскую символику.

В службе также отметили, что всего в 75 российских регионах были проведены мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи.