В Воронеже после ДТП с автобусом завели уголовное дело

В аварии пострадали шесть человек

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 1 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и автомобилем в Воронеже, где пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В региональном УМВД ранее сообщали, что 30 сентября на улице Волгоградской в Воронеже водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на стоящий автомобиль Ford Transit, в результате ДТП шесть пассажиров автобуса в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.

"Следователями СК будут допрошены очевидцы из числа пассажиров, водитель автобуса, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, истребована документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке населения, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе следственного управления.