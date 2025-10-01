В Екатеринбурге недомогание у школьников произошло из-за неизвестного порошка

Учебный процесс в школе идет штатно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Недомогание у нескольких учеников 5-го класса лицея № 159 Екатеринбурга в раздевалке спортивного зала во время подготовки к уроку физкультуры произошло из-за рассыпанного неизвестного порошка. Учебный процесс в школе идет штатно, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

СМИ сообщили сразу о двух происшествиях в школах. В лицее № 159, по данным СМИ, стало плохо 12 ученикам, в школе № 122 - якобы массовое отравление со вчерашнего дня. В администрации города ТАСС подтвердили информацию о происшествии в обеих школах.

"1 октября в спортивной раздевалке лицея № 159 был обнаружен рассыпанный порошок неизвестного происхождения. Он появился после урока физкультуры в 8-м классе (его принес один из учеников 8-го класса). 11 детей, обучающиеся в 5-м классе лицея, которые зашли в раздевалку для подготовки к уроку физкультуры, почувствовали недомогание. Незамедлительно вызваны бригады скорой помощи, проинформированы родители. Порошок изъят специалистами на экспертизу", - сказано в сообщении.

По данным администрации Екатеринбурга, обстановка в школе спокойная, учебный процесс идет в штатном режиме.