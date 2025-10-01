BR24: в Мюнхене проверяют связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Полиция Мюнхена проверяет наличие связи между поджогом жилого дома и предполагаемыми взрывами в Мюнхене и леворадикальным движением "Антифа". Об этом сообщил портал BR24.

По его информации, 1 октября утром на сайте левой платформы Indymedia было опубликовано сообщение под заголовком "Антифа означает атака". Его авторы утверждают, что "подожгли несколько автомобилей класса люкс в северной части Мюнхена и совершили несколько визитов на дом". Кроме того, в сообщении указывалось, что "утренняя прогулка одного фашиста", прошла "не очень хорошо", утверждал BR24.

Правоохранители, как подчеркивает портал, проинформированы об этом сообщении и проводят проверку.