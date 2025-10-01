В одной из квартир Ульяновска обнаружили тела матери и двоих детей

Завели уголовное дело

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ульяновске после обнаружения тел матери и двоих детей в одной их квартир в Заволжском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня в послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске пришедшей навестить внуков бабушкой были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двоих малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Специалисты проверяют причастность к совершенному преступлению близкого родственника погибших. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, в состав следственно-оперативной группы включены сотрудники полиции.