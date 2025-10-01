Статья
Что известно об убийстве женщины и двоих детей в Ульяновске
Тела 27-летней женщины и двух ее дочерей обнаружили в квартире жилого дома в Ульяновске. Следователи проверяют отца на причастность к убийству.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Тела 27-летней женщины и двух ее дочерей обнаружили в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска.
- Их нашла бабушка девочек, когда пришла навестить внучек.
Расследование
- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
- На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, в состав следственно-оперативной группы включены сотрудники полиции.
- Следователи проверяют отца на причастность к убийству.
- Мужчина пытался совершить самоубийство, его госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
- Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили ТАСС в Минздраве региона.
- Погибшая семья не состояла на учете.