Статья

Что известно об убийстве женщины и двоих детей в Ульяновске

Редакция сайта ТАСС

Тела 27-летней женщины и двух ее дочерей обнаружили в квартире жилого дома в Ульяновске. Следователи проверяют отца на причастность к убийству.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Тела 27-летней женщины и двух ее дочерей обнаружили в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска.

Их нашла бабушка девочек, когда пришла навестить внучек.

Расследование