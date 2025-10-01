Реклама на ТАСС
Что известно об убийстве женщины и двоих детей в Ульяновске

Редакция сайта ТАСС
14:19
обновлено 15:05
© Telegram-канал СУ СК РФ по Ульяновской области

Тела 27-летней женщины и двух ее дочерей обнаружили в квартире жилого дома в Ульяновске. Следователи проверяют отца на причастность к убийству.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Тела 27-летней женщины и двух ее дочерей обнаружили в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска.
  • Их нашла бабушка девочек, когда пришла навестить внучек.

Расследование

  • Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
  • На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, в состав следственно-оперативной группы включены сотрудники полиции.
  • Следователи проверяют отца на причастность к убийству.
  • Мужчина пытался совершить самоубийство, его госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
  • Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили ТАСС в Минздраве региона.
  • Погибшая семья не состояла на учете.
 
