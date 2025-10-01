Погибшая семья в Ульяновске не состояла на учете

Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова выразила соболезнования родным и близким погибших детей

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Семья в Ульяновске, где в одной из квартир обнаружили тела матери и двух ее маленьких дочек, не состояла на учете в органах системы профилактики.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.

"Сегодняшняя новость о чудовищной трагедии, произошедшей в нашем городе, глубоко потрясла всех нас. От всего сердца выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших детей. На данный момент известно, что семья на учетах в органах системы профилактики не состояла. Правоохранительными органами проводится проверка по факту случившегося", - отметила омбудсмен.