Обвиняемый в убийстве жены и дочерей в Ульяновской области признал вину

Мужчине предъявили обвинение

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Житель Ульяновской области, задержанный по подозрению в убийстве жены и дочерей, признал вину. Ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями регионального СК задержанному по подозрению в тройном убийстве мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. Изначально фигурант после убийства супруги и детей пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако тщательно проведенным осмотром места происшествия и допросами свидетелей по делу было доказано отсутствие посторонних лиц в момент убийства. При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве трех человек, указав последовательность своих действий и мотивы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после задержания мужчину допросили следователи, проверили показания на месте. Следователь СК России намерен ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.