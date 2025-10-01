Полиция нашла у подозреваемого в Мюнхене записку с угрозой об "Октоберфесте"

Именно по этой причине правоохранительные органы решили приостановить работу этого фестиваля

Редакция сайта ТАСС

© Johannes Simon/ Getty Images

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Полиция обнаружила у подозреваемого в поджоге жилого дома и взрывах в Мюнхене записку, "содержащую размытую угрозу применения взрывчатки" на крупнейшем в мире фестивале пива "Октоберфест".

Читайте также

Что известно о стрельбе и взрывах в Мюнхене

Об этом сообщила газета Bild.

"В рамках первых следственных мероприятий рядом с местом преступления было найдено написанное подозреваемым послание. Оно содержит размытую угрозу применения взрывчатых веществ со ссылкой на "Октоберфест". В этой связи Терезиенвизе (луг, где проходит фестиваль, - прим. ТАСС) пока будет закрыт до 17:00 (18:00 мск)", - говорится в заявлении.

Полиция сообщила, что пока ничего подозрительного на территории праздника не обнаружила.

Ранее около 04:40 по местному времени (05:40 мск) пожарные получили сигнал о возгорании в жилом доме в Мюнхене. Вскоре после этого в экстренные службы поступили сообщения о громких хлопках. На соседних улицах загорелось несколько автомобилей. Как указывала газета Bild, мужчина поджег дом своих родителей на севере Мюнхена. Он застрелил отца, ранил мать и 21-летнюю девушку. Не исключено, что он пошел на это из-за обострившегося спора о наследстве. После совершенного преступления злоумышленник предположительно покончил с собой. При погибшем был рюкзак, в котором, по подозрению полиции, находилось самодельное взрывное устройство. По информации газеты Die Welt, в жилом доме были обнаружены ручные гранаты с растяжками.

В Мюнхене в эти дни проводится юбилейный, 190-й по счету, крупнейший в мире праздник пива "Октоберфест". Он открылся 20 сентября и завершится 5 октября. Изначально предполагалось, что за 16 дней проведения фестиваля его посетят несколько миллионов человек. В прошлом году на нем побывали 6,7 млн человек, а в 2023 году был установлен новый рекорд в 7,2 млн.