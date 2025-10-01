ТАСС: подозреваемый в убийстве семьи в Ульяновске занимал крупные суммы денег

Мужчина играл в онлайн-казино

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина, которого следователи проверяют на причастность к убийству жены и двух дочерей в Ульяновске, по предварительным данным, неоднократно занимал крупные суммы денег и играл в онлайн-казино.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"По предварительной информации, отец неоднократно занимал крупные суммы денег. Часто в семье возникали конфликты из-за того, что он посещал онлайн-казино", - сообщил собеседник агентства.