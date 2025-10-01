ТАСС: обе бабушки убитых в Ульяновске девочек находятся в больнице
15:03
УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Обе бабушки маленьких девочек, обнаруженных мертвыми вместе с мамой в одной из квартир в Ульяновске, находятся в больнице.
Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"И одна бабушка, и вторая находятся в больнице. Одна в связи с информацией о том, что у нее больше нет внучек и дочери, а вторая в связи с тем, что нашла все трупы и ее же собственный сын с окровавленными руками открыл [дверь]", - сказал собеседник агентства.