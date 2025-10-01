ТАСС: подозреваемый в убийстве в Ульяновске не привлекался к ответственности

Семью соседи характеризуют с положительной стороны

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина, которого следователи проверяют на причастность к убийству жены и двух дочерей, ранее не привлекался к ответственности. Саму семью соседи характеризуют с положительной стороны, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Абсолютно благополучная семья. На учете не состояли, ни к каким видам ответственности не привлекались. Соседи, знакомые, друзья, родственники - все характеризовали [семью] исключительно с положительной стороны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, убитым девочкам было пять и четыре года. "Ходили в садик, [по словам воспитателей] всегда аккуратные, ухоженные, любимые, мама и папа [за ними приходили]", - добавил он.

По предварительным данным, оба родителя работали: мужчина - в фирме по установке пластиковых окон, его жена - в салоне красоты.