Раскольники из ПЦУ захватили очередной храм канонической УПЦ на западе Украины

Отмечается, что они уже в начале августа совершали попытку отобрать храм в селе Керстенцы Черновицкой области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Керстенцы Черновицкой области. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Читайте также

Что известно о притеснениях Украинской православной церкви

По его информации, захват произошел 29 сентября. Отмечается, что раскольники уже в начале августа совершали попытку отобрать храм. При этом прихожане еще в феврале выступили однозначно против его передачи ПЦУ.

Власти Украины активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон о запрете канонической церкви. Тем не менее, по данным Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн человек.