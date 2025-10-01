ХАМАС отрицает свою связь с задержанными в ФРГ

Jбвинения в причастности задержанных к деятельности движения нацелены, по мнению радикалов, на "дискредитацию ХАМАС"

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС отрицает свою связь с задержанными в Берлине гражданами Германии и Ливана. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Мы никак не связаны с лицами, задержанными сегодня в ФРГ. Деятельность ХАМАС всегда ограничивалась и ограничивается исключительно борьбой с израильской оккупацией", - говорится в сообщении. Обвинения в причастности задержанных к деятельности движения нацелены, по мнению радикалов, на "дискредитацию ХАМАС".

Ранее Генпрокуратура Германии объявила, что двое граждан ФРГ и уроженец Ливана задержаны в Берлине по обвинению в подготовке терактов против израильских или еврейских учреждений на территории республики. Следствие утверждает, что подозреваемые добывали для ХАМАС оружие: во время обысков у них были обнаружены в том числе автомат Калашникова, несколько пистолетов и боеприпасы.

2 октября подозреваемые предстанут перед следственным судьей Верховного суда ФРГ, который изберет им меру пресечения.