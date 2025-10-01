Пострадавший в массовой драке в Дагестане подросток получил сотрясение мозга

Он находится в отделении нейрохирургии в стабильном состоянии

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Подросток, пострадавший в массовой драке рядом со школой в Махачкале, получил сотрясение мозга. Он находится в отделении нейрохирургии в стабильном состоянии, сообщил лечащий врач.

"Он в сознании, у него сотрясение головного мозга. В данный момент он стабилен, находится в отделении нейрохирургии", - прокомментировал состояние подростка лечащий врач в видеоролике, размещенном в Telegram-канале руководителя пресс-службы МВД по республике Гаяны Гариевой.

В Минздраве Дагестана сообщали, что школьника госпитализировали в детскую республиканскую больницу Дагестана.

Ранее в социальных сетях появилась информация о тяжелом состоянии подростка и его госпитализации в реанимационное отделение. В МВД по Дагестану сообщили, что шесть участников массовой драки доставлены в полицию, один подросток с различными травмами - в больницу. По факту происшествия проверки инициировали республиканская прокуратура и СУ СК по региону.