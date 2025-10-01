На севере Украины из-за повреждения инфраструктуры остановили движение поездов

Резервные тепловозы привели в готовность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Движение ряда поездов прекращено из-за повреждения инфраструктуры в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщила компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога").

По данным, опубликованным в ее Telegram-канале, из-за имеющихся повреждений инфраструктуры и отключений электричества в готовность приведены резервные тепловозы. Задерживается несколько рейсов, в том числе из Киева. Отставание от графика составляет от одного до четырех часов.

Ранее поступила информация о взрывах в городе Конотопе Сумской области. Позже компания "Сумыоблэнерго" сообщила, что повреждена критическая инфраструктура, в результате обесточены Конотопский и Шосткинский районы.