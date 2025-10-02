В Туапсинском районе Кубани зафиксировали землетрясение интенсивностью 3 балла

Инцидент произошел в 17:02 мск

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил о зафиксированном в Туапсинском районе землетрясении магнитудой 2,8. Интенсивность подземных толчков составила 3 балла.

"2 октября в 17:02 мск произошло землетрясение магнитудой 2,8 в Туапсинском районе. Интенсивность 3 балла, глубина 2 км. Широта/ Долгота: 44.08 / 39.23", - говорится в сообщении центра.