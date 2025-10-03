В поисках пропавшей под Красноярском семьи задействовали более 100 человек

Как сообщили в региональной общественной организации "Поиск пропавших детей", квадрат поиска - тяжелая тайга с буреломами, снегом, крутыми склонами и густым лесом, где температура ниже нуля даже днем

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Поиск пропавшей в горах Красноярского края семьи Усольцевых ведут уже более 100 человек. Задействованы два вертолета, сообщает красноярская региональная общественная организация "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище "Буратинка" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"В поисках участвуют больше 100 человек, включая волонтеров отрядов "ЛизаАлерт", "Сибирь", спасателей МЧС, "Спасатель" и сотрудников полиции. Задействована авиация: два вертолета и беспилотники", - говорится в сообщении.

По данным поискового отряда, квадрат поиска - тяжелая тайга с буреломами, снегом, крутыми склонами и густым лесом, температура здесь ниже нуля даже днем. "Также требуются охотники и владельцы оружия (безусловно, с лицензией) для сопровождения групп. На участке поиска замечали медведей. И сейчас тот самый период, когда они особенно активны в поисках еды", - пояснили в отряде.

Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам. Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.