Во Владивостоке после ЧП в колледже занятия перевели на другие площадки

Учебный процесс организовали в корпусах на улице Борисенко

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Учебный процесс в энергетическом колледже во Владивостоке после обрушения части здания при проведении строительно-монтажных работ перевели на другие площадки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморского края.

"В связи с инцидентом в энергетическом колледже учебный процесс оперативно перевели на другие площадки. Занятия организовали в корпусах на улице Борисенко и при необходимости будут задействованы другие ресурсы", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на текущий момент в колледже корректируется расписание, занятия будут проводиться в две смены, чтобы обеспечить непрерывность учебного процесса для всех студентов. Как подчеркнул министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий, главный приоритет - сохранить качество обучения и безопасность учащихся.

В пресс-службе отметили, что здание не находилось в аварийном состоянии.

Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской в городе Владивостоке. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В результате обрушения никто не пострадал.