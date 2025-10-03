В Хабаровском крае организовали проверку из-за перебоев с поставками топлива

Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксировали в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в Ванинский, Советско-Гаванский и Верхнебуреинский районы Хабаровского края. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"Прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона. Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксировали в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. В данным момент осуществлена отгрузка топлива в Ванинский и Советско-Гаванский районы. Решается вопрос о поставке нефтепродуктов в Верхнебуреинский район", - говорится в сообщении.

Ведомство даст оценку действиям органов власти и хозяйствующих субъектов, реализующих топливо в районы края. Особое внимание будет уделено вопросам ценообразования на поставляемую продукцию.

Ранее губернатор региона Дмитрий Демешин пояснил, что топливный кризис возник после того, как частные АЗС не смогли закупить достаточные объемы топлива на бирже, что спровоцировало дефицит и рост цен в муниципалитетах. Вопрос прямых поставок бензина в Ванинский и Советско-Гаванский районы Хабаровского края должен быть решен за две недели, топливный кризис в этих муниципалитетах находится на контроле. В Советско-Гаванском и Ванинском районах очереди на заправках, введены ограничения на продажу не более 30 литров топлива в одни руки, сообщили ранее в администрации этих муниципалитетов. Отпуск в канистры запрещен. В Министерстве энергетики Хабаровского края ранее пояснили, что ажиотажный спрос связан с колебаниями цен на топливной бирже. В остальных районах проблем с топливом нет, подчеркнули в министерстве.