В центре Петербурга легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду

К ликвидации происшествия привлекали 4 единицы техники и 20 человек личного состава

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. На набережной реки Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду, об этом сообщает Telegram-канал главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

"Центральный район, набережная реки Фонтанки. Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации происшествия привлекались от МЧС 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.