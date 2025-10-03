Статья
Porsche Cayenne в Фонтанке. Главное о смертельном ДТП в Петербурге
Редакция сайта ТАСС
08:34
На набережной реки Фонтанки автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду, сообщил Telegram-канал главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. По последним данным, погибла пассажирка иномарки.
ТАСС собрал основное о происшествии.
О ДТП
- Авария произошла в 05:45 мск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
- ДТП произошло в Центральном районе, на набережной реки Фонтанки.
- Водитель, двигаясь по улице Чайковского, не справился с управлением.
- Легковой автомобиль марки Porsche пробил ограждение и вылетел в воду.
- Мужчину с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался.
- Пассажирка иномарки погибла до прибытия скорой помощи.
Задержание
- Полицейские задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne.
- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
- Водителя задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Ликвидация последствий аварии
- Автомобиль подняли из реки с помощью автокрана и спецсредств, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
- В работах принимали участие спасатели и водолазы МЧС Петербурга и поисково-спасательной службы.