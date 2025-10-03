В Петербурге подняли упавший в Фонтанку автомобиль

Его подняли на берег с помощью автокрана и спецсредств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Вылетевший в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге автомобиль подняли на берег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Спасатели и водолазы МЧС Петербурга и поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств", - сообщили в МЧС.

Водитель Porsche Cayenne, двигаясь ранним утром по улице Чайковского в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в ограждение реки Фонтанки, после чего автомобиль упал в воду. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Пассажирка иномарки погибла до прибытия скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан.