В Петербурге задержали водителя вылетевшего в Фонтанку Porsche

Заведено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne, который устроил смертельное ДТП в центре Санкт-Петербурга, пробив ограждение набережной и вылетев на машине в реку Фонтанку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 05:45 мск водитель, двигаясь по улице Чайковского в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в ограждение реки Фонтанки, после чего автомобиль упал в воду. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Пассажирка иномарки погибла до прибытия скорой помощи.