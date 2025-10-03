В Молдавии задержали ближайшего соратника Плахотнюка Константина Цуцу

Он находился в международном розыске

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Экс-депутат парламента Молдавии Константин Цуцу, ближайший соратник бывшего молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, был задержан после объявления в международный розыск. Как сообщает телеканал PRO TV, он сдался молдавской полиции на одном из пограничных пунктов при возвращении в страну.

Ранее суд одобрил задержание Цуцу в рамках уголовных дел о незаконном обогащении и мошенничестве и принял решение об объявлении его в международный розыск.

В июле 2025 года Цуцу был задержан вместе с Плахотнюком в аэропорту Афин, после того как власти Молдавии и России объявили бывшего олигарха в международный розыск по линии Интерпола. У Цуцу были обнаружены поддельные удостоверения личности, однако в сентябре он был отпущен, а Плахотнюка экстрадировали в Молдавию. В России Цуцу подозревают в участии в преступной организации, занимающейся международным наркотрафиком.