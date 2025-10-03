Sky: напавший на синагогу в Манчестере террорист жил в Британии с детства

Телеканал указал, что Джихад аль-Шами получил британский паспорт в 2006 году, когда ему было 16 лет

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Выходец из Сирии Джихад аль-Шами, напавший на синагогу в Манчестере, приехал в Великобританию в детском возрасте. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, аль-Шами получил паспорт Великобритании в 2006 году, когда ему было 16 лет. Телеканал указал, что он въехал в королевство, когда был еще маленьким ребенком.

3 октября утром полиция графства Большой Манчестер раскрыла имена убитых: ими оказались 53-летний Эдриан Долби и 66-летний Мелвин Кравиц. Еще трое человек находятся в тяжелом состоянии. Нападавший - 35-летний аль-Шами - был ликвидирован. Инцидент классифицируется как теракт.