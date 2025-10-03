В Башкирии арестовали водителя, сбившего на переходе женщину и девочку

Одна из пострадавших погибла

Редакция сайта ТАСС

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Башкирии заключил под стражу водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину и девочку. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"В Туймазах заключен под стражу водитель, совершивший ДТП, в результате которого скончалась женщина", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 1 октября водитель автомобиля марки Lada Priora сбил маму с дочерью, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Комарова. В результате ДТП 40-летняя женщина погибла от полученных травм, 6-летняя девочка получила травмы.