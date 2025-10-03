ТАСС: следствие будет просить об аресте Ибрагима Сулейманова
Редакция сайта ТАСС
08:40
обновлено 08:49
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следователи намерены ходатайствовать об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, задержанного по подозрению в убийстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Читайте также
Миллиардер под подозрением. Детали задержания Ибрагима Сулейманова
"Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте Сулейманова", - сказал собеседник агентства.
Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве. Речь идет об убийстве прошлых лет. Уголовное дело расследует ГСУ СК.
Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 были бенефециарами крупной IT-компании "Сирена-трэвел".