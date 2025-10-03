Упавший с канатной дороги в Нальчике ребенок получит компенсацию

Собственник заплатит пострадавшему 150 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Собственник канатной дороги в Нальчике (Кабардино-Балкария), где в результате обрыва троса в августе пострадали люди, возместит компенсацию несовершеннолетнему, упавшему в воду и получившему травму. Об этом рассказали в прокуратуре КБР.

"Прокуратура обратилась в суд в интересах одного из пострадавших в аварии на канатно-кресельной дороге в курортной зоне Нальчика. Это несовершеннолетний, выпавший из кресла на пристань и получивший ушиб предплечья. Исковое заявление касается взыскания с организации, в эксплуатации которой находился объект, компенсации морального вреда", - пояснили в ведомстве.

Нальчикский городской суд постановил взыскать в пользу ребенка 150 тыс. рублей, в том числе штраф в размере 50% от присужденной суммы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

8 августа в курортной зоне города Нальчика произошел обрыв канатно-кресельной дороги. На момент ЧП на подъемнике находился 21 человек. Спасатели эвакуировали половину из них. Шесть человек упали на землю, еще четверо - в воду озера Трек. По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, всего пострадали 12 человек. Все они оказались отдыхающими из Липецкой области и Москвы. Двум женщинам с травмами позвоночника потребовалось оперативное вмешательство.

Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда).

Канатная дорога с февраля 2005 года находится в собственности ООО "Жемчужина". В октябре 2024 года Ростехнадзор проводил внеплановую проверку и выявил порядка 30 нарушений в работе объекта. Материалы на приостановку работы подъемника были направлены в Нальчикский городской суд, который назначил административный штраф ниже низшего предела в размере 100 тыс. рублей.