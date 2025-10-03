Пропавшая в Красноярском крае туристка предлагала дочери остаться с бабушкой

Ирина Усольцева также упомянула, что семья отправлялась в путешествие на расстояние более 200 км от Красноярска к видовой площадке "Минская петля"

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Пропавшая вместе с мужем и дочерью в Красноярском крае туристка Ирина Усольцева накануне поездки рассказала о планах на это путешествие. Родители хотели оставить ребенка бабушке из-за сложного маршрута. Видеозаметки об этом Усольцева опубликовала в своем Telegram-канале.

"Мы хотели дать ей на выбор: поедешь к бабушке или поедешь с нами? Но нужно будет долго идти. Она сомневалась, думала, потому что ходить не очень любит - ей ведь 5 лет. Ну вот, решила, что да, поедет с нами", - рассказала она. В случае, если ребенок устанет, решено было, что ее понесет отец. Для этого семья планировала взять хипсит - специальную нагрудную переноску для детей.

Усольцева также упомянула в видео, что семья отправлялась в путешествие на расстояние более 200 км от Красноярска к видовой площадке "Минская петля". Планировалось переночевать в домике-куполе с баней. Женщина делилась, что очень любит путешествовать. Она планировала поездку в Ташкент в конце октября. "Я обожаю путешествовать, это прямо мое. Я там наполняюсь и новые впечатления беру", - сказала она.