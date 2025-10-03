В Дагестане задержали двоих предполагаемых зачинщиков массовой драки

Подозреваемые были допрошены

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Следователи задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в провоцировании массовой драки, которая произошла возле одного из лицеев Махачкалы. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Дагестану.

"В ходе расследования уголовного дела <…> установлены и задержаны зачинщики драки - два 15-летних жителя Махачкалы. Подозреваемые допрошены. В ходе допроса последние показали, что конфликт возник на почве личных неприязненных отношений. В ближайшее время следователи рассмотрят вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения", - говорится в сообщении.

Драка учеников трех разных образовательных учреждений произошла рядом с лицеем Махачкалы 1 октября. Участниками конфликта стали не менее десяти человек, шесть из них были доставлены в полицию, двое пострадавших госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия).