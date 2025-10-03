Реклама на ТАСС
Жизни получившего ножевые ранения ребенка под Калининградом ничего не угрожает

Его состояние оценивается как среднетяжелое
Редакция сайта ТАСС
09:42

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Угроза жизни 8-летнего мальчика, получившего тяжелые ножевые ранения от 60-летнего мужчины под Калининградом, миновала, медики отмечают положительную динамику в состоянии ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По версии следствия, вечером 27 сентября в городе Мамоново 60-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи мальчик выжил.

"Врачи Детской областной больницы сделали все возможное, чтобы спасти маленького пациента. В настоящее время его состояние оценивается как средне тяжелое. При этом специалисты отмечают положительную динамику, угроза жизни ребенка миновала", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава области.

Нанесший ранения ребенку мужчина задержан, взят под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Мужчина дал признательные показания. Следствию обвиняемый пояснил, что ранее с ребенком у него был конфликт, что и явилось мотивом совершенного им преступления.

"По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших, выясняются социально-бытовые условия семьи, в которой воспитывался потерпевший, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и профилактики", - информировало ранее следственное управление СК РФ по региону. 

