В Карелии организовали проверку после массового заболевания детей

В школе № 3 поселка Новая Волга у 27 учеников начальных классов выявили острую кишечную инфекцию

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Карелии проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в школе № 3 в Новой Вилге, где произошло массовое заболевание учеников начальных классов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"В средствах массовой информации и социальных сетях распространяются сведения о возможном массовом отравлении обучающихся средней школы № 3 поселка Новая Вилга Прионежского района. По данному факту прокуратурой республики организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего", - сказано в сообщении.

Сотрудники провели выезд в образовательное учреждение совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции, СК и Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты провели осмотр помещений. В настоящее время надзорные мероприятия продолжаются. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Минздрав Карелии сообщил, что в Новой Вилге заболели 27 учеников начальных классов школы № 3, предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Один ребенок был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу, его состояние близко к удовлетворительному. Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с легким течением заболевания. Школьники и их семьи находятся под наблюдением медиков. В целях профилактики всех учеников перевели на дистанционный режим обучения с 3 октября.