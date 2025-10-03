В Карелии завели дело после массового заболевания школьников в поселке

Работников из числа администрации школы и организации, оказывающей услуги по предоставлению питания, допрашивают

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обращения учеников Нововилговской школы №3 в медучреждение с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"2 октября 2025 года в Прионежский филиал республиканской больницы за медицинской помощью обратились учащиеся Нововилговской средней школы №3 с признаками кишечной инфекции. По данному факту следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, произведен осмотр пищеблока и иных помещений школы, изъята документация по ведению учета пищевой продукции. Сотрудники допрашивают работников из числа администрации школы и организации, оказывающей услуги по предоставлению питания для школьников.

3 октября Минздрав Карелии сообщил, что в Новой Вилге заболели 27 учеников начальных классов школы №3, предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Один ребенок был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу, его состояние близко к удовлетворительному. Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с легким течением заболевания. Школьники и их семьи находятся под наблюдением медиков. В целях профилактики всех учеников перевели на дистанционный режим обучения с 3 октября.