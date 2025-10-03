Одного из погибших при нападении в Манчестере застрелили полицейские

Огнестрельное ранение также получил один из пострадавших

© Peter Byrne/ PA Images via Getty Images

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Один из погибших в результате нападения на синагогу в Манчестере был случайно застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении главного констебля полиции графства Большой Манчестер Стивена Уотсона.

"Патологоанатом министерства внутренних дел сообщил, что он предварительно определил, что один из погибших, по всей видимости, получил ранение, соответствующее огнестрельному. В настоящее время считается, что подозреваемый Джихад аль-Шами не имел при себе огнестрельного оружия и все выстрелы были произведены уполномоченными сотрудниками полиции Большого Манчестера, которые пытались не позволить преступнику зайти в синагогу и причинить дальнейший ущерб нашей еврейской общине", - сказал он.

Уотсон добавил, что "это ранение, к сожалению, могло быть получено вследствие трагических и непредвиденных срочных мер", принятых полицейскими для "прекращения этого жестокого нападения". "Медицинские специалисты также сообщили нам, что один из трех пострадавших, которые проходят лечение в больнице, также получил огнестрельное ранение, которое, к счастью, не угрожает жизни", - добавил констебль.