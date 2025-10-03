В Прикамье сообщили о риске обрушения перекрытия после попадания БПЛА в дом

Ремонт здания проведут при финансовой поддержке региона, сообщил глава Березников Алексей Казаченко

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Одна из квартир в двухквартирном доме в Березниках Пермского края сильно повреждена после атаки беспилотника, есть риск обрушения чердачного перекрытия. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко в своем Telegram-канале.

"Получили доступ внутрь дома после осмотра места происшествия взрывотехником ОМОН и сотрудниками СК. Зашли с хозяевами в помещения в сопровождении бойцов МЧС - есть риск обрушения чердачного перекрытия. Одна квартира сильно повреждена", - написал он.

По его словам, городские власти помогут жильцам с разбором завалов, ремонт будет также проведен при финансовой поддержке региона. Казаченко отметил, что вторая квартира сильно не пострадала, здесь возобновили подачу отопления, до конца дня будет восстановлено электро- и водоснабжение.

"Оказываем содействие семьям в оформлении региональной и муниципальной материальной помощи. Жилой дом оставляем под охраной", - сообщил глава Березников.

Двухквартирный жилой дом в Березниках пострадал в результате атаки беспилотников 3 октября. Это первый случай повреждения гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА в регионе. Жильцам дома предоставлено маневренное жилье.