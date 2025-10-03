В Одессе завели дело против чиновников после гибели 10 человек при наводнении

Их обвиняют в ненадлежащем содержании дренажной системы и непринятии необходимых мер для водоотведения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура завела уголовное дело в отношении чиновников горсовета Одессы на юге Украины за служебную халатность после гибели 10 человек в ходе наводнения, вызванного ливнем. Об этом сообщила спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба.

"В рамках уголовного производства правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их структурных подразделений и других структур, в ненадлежащем содержании дренажной системы для воды на территории города и непринятии необходимых мер для водоотведения. Сейчас проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, и правоохранительные органы собирают материалы, которые будут исследоваться", - приводит ее слова телеканал "Мы - Украина".

3 октября вице-премьер по восстановлению страны Алексей Кулеба информировал, что в Одессе в результате стихийного бедствия зафиксировано повреждение почти 500 многоэтажных и 300 частных домов. В свою очередь мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале сообщил, что количество поврежденных домов увеличилось до 868.

В ночь на вторник в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков, из-за непогоды погибли 10 человек, в том числе ребенок. По данным Госслужбы Украины по ЧС, среди погибших оказалась семья из пяти человек. Они проживали на цокольном этаже, во время наводнения их накрыла волна, из-за которой они не смогли выбраться наружу. Из-за подтоплений была приостановлена работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. Многие улицы города были затоплены.

Как заявил уехавший из страны из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук, городские власти Одессы годами не ремонтировали и не реконструировали канализацию и ливневые стоки.