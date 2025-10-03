По факту крушения Ан-2 в Красноярском крае завели дело

Погиб один человек

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае по факту крушения самолета Ан-2.

Читайте также

Один погибший. Главное о жесткой посадке Ан-2 в Красноярском крае

Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"По предварительным данным, сегодня около 17:40 местного времени (13:40 мск - прим. ТАСС) после выполнения авиационных работ с воздушным судном Ан-2, на котором находилось два члена экипажа, произошел авиаинцидент. Следователем Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. "Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Красноярского МТУ Росавиации", - сообщило ведомство.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, погиб один человек. На месте работают девять человек, от МЧС России привлекаются пять человек и одна единица техники.