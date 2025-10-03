Реклама на ТАСС
Один погибший. Главное о жесткой посадке Ан-2 в Красноярском крае

Редакция сайта ТАСС
12:05
обновлено 12:57
© Официальный Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Один человек погиб.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • По предварительным данным, инцидент произошел около 17:00 (13:00 мск) после выполнения авиационных работ.
  • Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края.
  • Предварительно, воздушное судно принадлежит авиакомпании ООО "Борус".
  • Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
  • На месте работают девять человек.
  • От МЧС России привлекаются пять человек и одна единица техники.

Погибшие

  • Один человек погиб, сообщили в оперативных службах региона.
  • Всего на борту находились два человека.
  • В краевом главке МЧС подтвердили гибель одного человека.

Расследование

  • Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
  • Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.
  • Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Красноярского МТУ Росавиации.
 
