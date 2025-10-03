Статья
Один погибший. Главное о жесткой посадке Ан-2 в Красноярском крае
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Один человек погиб.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- По предварительным данным, инцидент произошел около 17:00 (13:00 мск) после выполнения авиационных работ.
- Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края.
- Предварительно, воздушное судно принадлежит авиакомпании ООО "Борус".
- Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
- На месте работают девять человек.
- От МЧС России привлекаются пять человек и одна единица техники.
Погибшие
- Один человек погиб, сообщили в оперативных службах региона.
- Всего на борту находились два человека.
- В краевом главке МЧС подтвердили гибель одного человека.
Расследование
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
- Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.
- Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Красноярского МТУ Росавиации.