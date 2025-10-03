Статья

Один погибший. Главное о жесткой посадке Ан-2 в Красноярском крае

Редакция сайта ТАСС

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Один человек погиб.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

По предварительным данным, инцидент произошел около 17:00 (13:00 мск) после выполнения авиационных работ.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края.

Предварительно, воздушное судно принадлежит авиакомпании ООО "Борус".

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

На месте работают девять человек.

От МЧС России привлекаются пять человек и одна единица техники.

Погибшие

Один человек погиб, сообщили в оперативных службах региона.

Всего на борту находились два человека.

В краевом главке МЧС подтвердили гибель одного человека.

Расследование