The Times: напавший на синагогу в Манчестере мог присылать угрозы депутату

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию о том, что мужчина, напавший на синагогу в Манчестере, мог отправлять письма с угрозами британскому депутату Джону Хауэллу, выступавшему в поддержку Израиля. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, в 2012 году Хауэлл, представлявший Консервативную партию в Палате общин (нижней палате парламента), получил на электронную почту угрозы от пользователя, подписавшегося как "Джихад Альшами". В письме говорилось, что люди, подобные Хауэллу, заявившему о поддержке Израиля, "заслуживают смерти". На фоне того инцидента Хауэллу была предоставлена полицейская защита. Хауэлл был депутатом парламента в период с 2008 по 2024 год.