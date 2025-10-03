На Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4
Редакция сайта ТАСС
16:22
обновлено 16:42
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Еще одно землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Читайте также
Спастись и выжить. Как вести себя во время землетрясения
Землетрясение произошло в 224 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 19,9 км.
Через десять минут произошло еще одно сейсмособытие магнитудой 5,8. По информации ведомства, оно произошло в 188 км от Петропавловск-Камчатского на глубине 63,3 км.