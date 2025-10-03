Реклама на ТАСС
На Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4

Эпицентр залегал на глубине в 19,9 км
16:22
обновлено 16:42

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Еще одно землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 224 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 19,9 км.

Через десять минут произошло еще одно сейсмособытие магнитудой 5,8. По информации ведомства, оно произошло в 188 км от Петропавловск-Камчатского на глубине 63,3 км.

