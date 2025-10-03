Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Камчатке за сутки зафиксировали 32 афтершока

Жители края ощутили три из них
Редакция сайта ТАСС
21:46

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 32 сейсмособытия.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

Об этом сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

"За сутки произошли 32 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,4. Три из них ощущались жителями края", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на шести вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. 

РоссияКамчатский край