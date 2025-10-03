На Камчатке за сутки зафиксировали 32 афтершока

Жители края ощутили три из них

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 32 сейсмособытия.

Об этом сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

"За сутки произошли 32 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,4. Три из них ощущались жителями края", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на шести вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.