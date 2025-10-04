Алешкинский округ Херсонщины за неделю атаковали почти 700 раз

Из-за обстрелов повреждены, в частности, шесть жилых домов, продуктовый магазин, трактор и хозпостройки

ГЕНИЧЕСК, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины приблизительно 700 раз атаковали артиллерией и дронами населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"Наши связные и сотрудники администрации из всех населенных пунктов округа насчитали 364 удара ствольной и минометной артиллерией по Алешкам, а также 330 прилетов дронов по Алешкам, Великим Копаням, Раденску, Костогрызово, Брилевке, Новой Маячке, Тарасовке, Виноградово, Подо-Калиновке с 26 сентября по 2 октября включительно", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко добавил, что за данный промежуток времени из-за обстрелов повреждены шесть жилых домов, продуктовый магазин, трактор, хозпостройки, четыре АЗС, а также флаг Российской Федерации. По его информации, противник осуществил ряд сбросов боеприпасов вблизи вышек связи, обошлось без повреждения оборудования. В Тарасовке погиб мирный житель.

"Бандеровцы продолжили разрушать гражданскую энергетическую инфраструктуру, лишая людей топлива для отопления и обогрева, передвижения на авто, производства работ по благоустройству и так далее. Бандиты в стиле бандеровских нелюдей продолжают террористические атаки на Алешкинский округ, убивая безоружных спящих в своих домах гражданских под покровом ночи", - подчеркнул Хоменко.

Неделей ранее ВСУ нанесли 686 ударов по территории Алешкинского округа.