В Якутске по подозрению в убийстве женщины и ребенка задержали двух подростков

Одна из них является дочерью убитой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В Якутске две несовершеннолетние девушки задержаны по подозрению в убийстве женщины и 11-летнего ребенка. Одна из задержанных - дочь убитой, сообщили в СК РФ.

Подозреваемыми стали дочь убитой и ее подруга, сообщили в ведомстве.

Определяются мотивы и обстоятельства случившегося. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о применении к задержанным меры пресечения, предполагающей изоляцию от общества.

Тела погибших нашли 3 октября в квартире по месту их жительства.