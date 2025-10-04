В Якутске по подозрению в убийстве женщины и ребенка задержали двух подростков
Редакция сайта ТАСС
08:58
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В Якутске две несовершеннолетние девушки задержаны по подозрению в убийстве женщины и 11-летнего ребенка. Одна из задержанных - дочь убитой, сообщили в СК РФ.
Подозреваемыми стали дочь убитой и ее подруга, сообщили в ведомстве.
Определяются мотивы и обстоятельства случившегося. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о применении к задержанным меры пресечения, предполагающей изоляцию от общества.
Тела погибших нашли 3 октября в квартире по месту их жительства.